Москва15 октВести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены временно прекратить проведение операций с использованием беспилотников из-за ухудшения работы американских систем спутниковой связи Starlink, пишет газета The Telegraph.
На перебои связи с быстро движущимися дронами, которые длятся от 10 до 20 секунд, обратили внимание украинские пилоты. Из-за этой проблемы запланированные ВСУ миссии с применением БПЛА приходится отменять, отмечается в статье.
Замедление повлияло на возможности Украины проводить удары средней дальности, а также использовать дроны-перехватчики для противодействия ударам дальнобойных ракетговорится в публикации
14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану подтвердил ограничения работы спутников Starlink.
Основатель компании SpaceX Илон Маск, со своей стороны, заявил, что Starlink используется только для обороны и гражданских нужд, а не для планирования наступательных операций.
Интернет-портал Axios написал, что Белый дом опроверг причастность к перебоям в работе Starlink на Украине.