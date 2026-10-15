СМИ узнали об отмене операций ВСУ с дронами из-за проблем со связью Starlink Telegraph: замедление Starlink вынуждает ВСУ отменять операции с беспилотниками

Москва15 окт Вести.Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены временно прекратить проведение операций с использованием беспилотников из-за ухудшения работы американских систем спутниковой связи Starlink, пишет газета The Telegraph.

На перебои связи с быстро движущимися дронами, которые длятся от 10 до 20 секунд, обратили внимание украинские пилоты. Из-за этой проблемы запланированные ВСУ миссии с применением БПЛА приходится отменять, отмечается в статье.

Замедление повлияло на возможности Украины проводить удары средней дальности, а также использовать дроны-перехватчики для противодействия ударам дальнобойных ракет говорится в публикации

14 октября глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану подтвердил ограничения работы спутников Starlink.

Основатель компании SpaceX Илон Маск, со своей стороны, заявил, что Starlink используется только для обороны и гражданских нужд, а не для планирования наступательных операций.

Интернет-портал Axios написал, что Белый дом опроверг причастность к перебоям в работе Starlink на Украине.