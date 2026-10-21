ВСУ потеряли дронов на миллион долларов из-за сбоев в работе Starshield NYT: из-за ограничений работы Starshield ВСУ потеряли БПЛА на миллион долларов

Москва21 окт Вести.Украинские военные из-за ограничений в работе спутниковой системы Starshield потеряли управление десятками беспилотников. Общую сумма потерь по стоимости БПЛА The New York Times (NYT) оценила в сумму более $1 млн.

Один из командиров ВСУ рассказал американскому изданию, что операторы украинских беспилотников потеряли из-за проблем со связью управление дронами. Из-за этого они просто упали.

Подразделениям дроноводов ВСУ пришлось почти на трое суток приостановить проведение большинства операций отмечает издание

Проблемы со связью при управлении украинскими беспилотниками возникли после введения ограничений скорости. Спутниковая система американской военной связи Starshield не обеспечивала сигнал для объектов, двигающихся со скоростью свыше 160 километров в час.

NYT отмечает неустойчивость ситуации: качество связи улучшилось, но после разгона беспилотника до определенной скорости связь между БПЛА и управляющим им операторов вновь пропадает. Это приводит к потерям ударных дронов самолетного типа, делают вывод американские журналисты.

В The Wall Street Journal ранее вышла статья, в которой утверждается, что решение о замедлении спутникового соединения для Украины при доступе к Starshield ("Звездный щит", гражданским аналогом которого является Starlink) принял создатель SpaceX, предприниматель Илон Маск.