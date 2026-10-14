Москва14 окт Вести.Вашингтон прекратил передачу спутниковых разведданных Киеву, ограничил работу Starlink, лежащего в основе боевого управления ВСУ. Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью MK.RU раскрыл, как ограничения могут повлиять на атаки украинских войск.

Кнутов уточнил, что предположительно Илон Маск урезал Киеву именно военный пакет, применявшийся на дронах, летящих со скоростью более 160 км/ч по российским регионам. Теперь для украинских беспилотников, работающих через терминалы Starlink, установлено ограничение скорости в 60–70 км/ч — при его превышении они теряют связь с оператором.

Ограничения затронули и 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ в Запорожской области, отметил Кнутов. В районах Гуляйполя и Орехова начались сбои в работе системы, из-за чего противник не смог запустить высокоскоростные беспилотники средней дальности. Ряд операций 7-го корпуса был отменен, а американские дроны "Хорнет" после отключения Starlink, по словам эксперта, превратились в железо.

Кнутов отметил, что уже вторые сутки Украине не предоставляются разведданные о старте баллистических и других ракет. По его мнению, ограничение скоростей Starlink может свидетельствовать о том, что Дональд Трамп начал реализовывать свое предупреждение Зеленскому в связи с ударами по российским НПЗ.

Кнутов подчеркнул, что Starlink применяется ВСУ для управления войсками и целеуказания: зашифрованный сигнал сложно заглушить системами РЭБ, поэтому связь остается скоростной и устойчивой. Если Украину лишат этой возможности, качество применения беспилотников по ближним тылам заметно снизится.

Для тех же беспилотников "Хорнет", которые работают по трассе "Новороссия", по Донбассу, приграничным областям, это действительно серьезная проблема. Эти беспилотники использовать будет невозможно заключил эксперт

Как отмечает издание, 13 октября Владимир Зеленский сообщил об отсутствии разведданных, а в ночь на 14 октября ситуация повторилась — ВСУ не получили предупреждения о скором прилете баллистических ракет. В результате противник не смог отреагировать, а Минобороны РФ после сообщило о массированном ударе по объектам энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях. При этом президент США Дональд Трамп опроверг прекращение передачи разведданных Украине.

В Кремле заявили, что Москва отслеживает сообщения о возможном сокращении американской военной помощи Украине, однако пока не делает окончательных выводов.