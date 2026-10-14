Песков: Москва пока не делает выводов о пересмотре помощи США Украине

В Кремле оценили сообщения о возможном ограничении помощи США Киеву Песков: Москва пока не делает выводов о пересмотре помощи США Украине

Москва14 окт Вести.Москва отслеживает сообщения о возможном сокращении американской военной помощи Украине, однако пока не делает окончательных выводов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы видим много информации на этот счет, которая появляется в СМИ отметил он

По словам Пескова, поступают противоречивые сведения. Одни сообщения свидетельствуют о продолжении американской поддержки Киева, другие указывают на введение технологических ограничений и прекращение передачи определенной информации украинской стороне.

Мы все это тщательно фиксируем. Но, пока рано делать какие-то системные выводы, пока мы исходим из того, что доступно для заявлений подчеркнул пресс-секретарь главы государства

Ранее сообщалось, что администрация президента США угрожает приостановить программу закупок вооружений для Украины и передачу Киеву разведывательной информации.