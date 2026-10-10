Москва10 окт Вести.Американские представители могли пригрозить Киеву прекращением передачи разведывательной информацией в случае продолжения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Как заявил собеседник издания, предупреждение прозвучало во время встречи в Майами, в которой участвовали спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинский чиновник утверждал, что во время переговоров Уиткофф и Кушнер угрожали, что Трамп может отрезать Украину от разведки США, если она продолжит игнорировать его запросы говорится в публикации

При этом американский источник издания отверг информацию об угрозах. По его словам, Вашингтон лишь подчеркнул, что остается надежным партнером Киева, продолжая поставлять вооружения и делиться разведывательной информацией. В связи с этим Киеву "не следует предпринимать действия, которые нанесут ущерб американским потребителям", указал он.

Накануне Трамп сообщил о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые охарактеризовал как весьма успешные. По утверждению американского лидера, стороны договорились о поставках российского дизельного топлива на международные рынки.

Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого выступил против смягчения санкций в отношении России. В своем Telegram-канале он назвал подобный шаг "очевидной слабостью".