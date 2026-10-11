FT: США пригрозили Украине прекращением поставок оружия из-за ударов по НПЗ в РФ

США прекратят поставки оружия Украине, если она продолжит бить по российским НПЗ FT: США пригрозили Украине прекращением поставок оружия из-за ударов по НПЗ в РФ

Москва11 окт Вести.Администрация президента США Дональда Трампа угрожает киевскому режиму, что заблокирует поставки оружия из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Послание содержало угрозы прекратить обмен разведывательными данными, а также остановить программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), по которой европейцы закупают вооружения у США для передачи Украине.

Они звонят в Киев... они звонят всем [в Европе] поделился источник

Ранее портал Axios сообщил, что представители администрации Трампа могли пригрозить киевскому режиму прекращением передачи развединформации при продолжении атак на российские НПЗ. По информации источников портала, это предупреждение прозвучало во время встречи представителей США и Украины в Майами.