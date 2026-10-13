Союзники Киева боятся гнева Трампа из-за ударов по российским НПЗ I Paper: поддерживая Киев, союзники Украины приближаются к разногласиям с США

Москва13 окт Вести.Союзники Украины боятся разногласий с американской администрацией из-за того, что поддерживают Киев, который наносит удары по российским объектам инфраструктуры. Об этом пишет издание i Paper.

Президент США Дональд Трамп выступает против ударов по топливной инфраструктуре России и даже готов заблокировать поставки оружия и разведданных на Украину, чтобы заставить Киев прекратить атаки на российские НПЗ, отмечает издание. Дальнейшее развитие конфликта Трампа и Владимира Зеленского может негативно отразиться и на союзниках Украины, утверждают авторы i Paper.

Последствия расширения Украиной списка целей, включая нефтеперерабатывающие заводы, приближает таких союзников, как правительство [Эндрю] Бернема, к открытым разногласиям, которых они не хотят сказано в публикации

Один из экспертов издания подчеркнул, что британский премьер-министр предпочел бы не отвечать на звонок Трампа, который гневно спросит, почему британцы помогают Киеву взрывать российскую инфраструктуру.

Ранее журналист Валентин Богданов высказал мнение, что Трамп не перестанет заниматься Украиной в 2027 году.