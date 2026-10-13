Богданов: Трамп не перестанет заниматься Украиной в 2027 году Богданов объяснил, почему Трамп не перестанет заниматься Украиной в 2027 году

Москва13 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп не перестанет заниматься Украиной в 2027 году, когда в США приступит к работе новый созыв Конгресса. Такое мнение выразил журналист Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам журналиста, есть теория, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому надо продержаться до января 2027 года, когда Трамп отвлечется на новый созыв Конгресса.

Но это совершенно не значит, что Трамп перестанет заниматься Украиной. Потому что ситуация, очевидно, переходит в ту фазу, что Украина теперь - это такой же плацдарм борьбы с глобализмом, как и все остальные. Трамп долго к этому подступался. Да, там были мощные силы, которые отталкивали. Хватит ли у него политической воли? Это мы можем наблюдать и строить какие-то прогнозы. Но совершенно верно, что он не будет сдаваться даже при худшем для себя сценарии считает Богданов

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Стариков выразил мнение, что итоги выборов в Конгресс США определят историческую роль Дональда Трампа.