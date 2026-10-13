Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп стремится занять особое место в истории. Однако эта перспектива остается под вопросом, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Государственной думы РФ Николай Стариков.

По его словам, на ситуацию влияют как неудача с получением Нобелевской премии мира, так и текущие политические процессы. В частности, возможное поражение республиканцев на ноябрьских выборах в Конгресс США может поставить место Трампа в истории под сомнение.

Быть президентом, во время президентства которого твоя политическая партия после триумфальной победы потерпела триумфальное поражение, — это не очень хорошо для места в истории. Это значит, что Трампу нужно изменить ход событий, которые программируются средствами массовой информации, невидимой рукой рынка, которая держит на высоком уровне стоимость дизеля в Соединенных Штатах Америки. И поэтому ему нужно переломить эту ситуацию. И он говорит: "Смотрите, я закупаю дизель у России". Почему у России? Потому что "у России есть хороший дизель", потому что "Путин - хороший президент", "я могу с ним договориться", и дальше много-много причин. Но он демонстрирует возможность изменения ситуации и демонстрирует это рядовому американцу, средствам массовой информации, которым в Америке нужно к чему-то привязаться для того, чтобы изменять повестку сказал Стариков

Согласно данным Института опросов Квиннипэкского университета, средний рейтинг президента США Дональда Трампа составляет 32%. По вопросам экономики и внешней политики его поддержка упала ниже 30%. Такие показатели снижают шансы республиканцев получить большинство мест на предстоящих выборах в Конгресс, заявил политолог, американист Малек Дудаков.