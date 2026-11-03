Эксперт рассказал, чем Трампу грозит поражение республиканцев на выборах Эксперт Кошкин: поражение республиканцев может ослабить позиции Трампа в партии

Москва3 ноя Вести.Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может привести к ослаблению позиции американского президента Дональда Трампа внутри Республиканской партии. Такое мнение в беседе с РБК высказал старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Эксперт объяснил, что республиканских законодателей от открытого противостояния с главой Белого дома в настоящий момент удерживает опасение потерять поддержку его сторонников.

Но как только они проиграют выборы, им уже будет нечего терять добавил Кошкин

В этом случае, предполагает эксперт, часть представителей Республиканской партии может начать оказывать поддержку отдельным инициативам демократов, связанным с ограничением полномочий президента.

Ранее шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил, что республиканцы на промежуточных выборах в Конгресс могут поставить почти невиданные для себя антирекорды.