Республиканцы движутся навстречу неминуемому поражению на выборах в Конгресс США Журналист Богданов заявил о неминуемом поражении Трампа на промежуточных выборах

Москва7 окт Вести.В США обостряется политическая борьба в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, и Республиканская партия движется навстречу своему неминуемому поражению. Такое мнение журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал в интервью Владимиру Соловьёву.

По его словам, президенту Дональду Трампу и его администрации не удается представить избирателям какие-либо победы во внешней политике, а также нет решения проблемы высоких цен на энергоносители, в первую очередь, на дизельное топливо.

Ситуация, конечно, не лучшим образом сейчас складывается для Республиканской партии. Вопрос и проблему с ценами на энергоносители, речь прежде всего о дизеле, решить у Белого дома не получается; предъявить избирателям какие-то победы на внешнеполитическом фронте касательно, например, соглашения с Ираном также не выходит. В общем, движутся навстречу, наверное, неминуемому поражению объяснил свою точку зрения Богданов

Журналист предположил, что республиканцы сохранят за собой верхнюю палату Конгресса и почти со стопроцентной вероятностью потеряют нижнюю.

Ранее Богданов назвал последствия проигрыша Республиканской партии на промежуточных выборах.