Москва4 ноя Вести.У готовящегося проигрыша республиканской партии США на промежуточных выборах в конгресс очень простое объяснение. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX.

Он отметил, что сейчас для республиканцев все идет именно к разгромному поражению.

У разгромного (а к этому все идет) поражения республиканцев на промежуточных выборах 2026-го года очень простая природа. В 2024-м Дональд Трамп предложил американцам, сравнивавшим его первый срок с первым сроком Байдена очень простой общественный договор: "вы принимаете меня таким, какой я есть со всеми чудачествами- я делаю вас богаче". Поэтому на президентских выборах за 47-го президента США голосовала немыслимая в любое иное время коалиция из MAGA-активистов, афроамериканцев, латино, молодежи, синих воротничков и техномиллиардеров и вообще всех, кто хочет жить лучше и веселее. Однако, реализовать Трамп смог только первую часть договора. Про чудачества. Вторую часть сегодня окончательно смыла синее цунами выразил свое мнение журналист

Ранее Богданов заявил, что первая крупная победа на выборах в США была за демократами. Ее одержал Марк Уорнер, который переизбрался сенатором от штата Вирджиния.