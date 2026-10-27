Москва27 окт Вести.Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США обрастает скандалами, и американский президент Дональд Трамп уже всерьез заговорил о потенциальных нарушениях. Это отметил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября 2026 года. При этом президент Трамп начал заявлять о потенциальных нарушениях на выборах, не дожидаясь основного голосования, указал Богданов.

Трамп - и вот это важный очень перелом, я думаю, на это нам сейчас стоит всем обратить внимание в контексте этих выборов, - Трамп всерьез заговорил о потенциальных нарушениях. Калифорния здесь, очевидно, в авангарде, как всегда. Республиканцы считают, что там десятками тысяч в качестве избирателей регистрируют иностранных граждан, которые, конечно, не имеют права голосовать. Кстати, надо, наверно, вспомнить еще, что там и много украинцев. В той же Калифорнии много уехавших, так что и здесь, возможно, всплывет какой-то украинский след. Но если даже и нет, то Трамп предпочитает теперь действовать, он будет явно реагировать не постфактум, он уже говорит о том, что будут платить по $1 млн тем, кто представит доказательства нарушений во время промежуточных выборов, в том случае, если по факту этих нарушений будет действительно доказано и возбуждено уголовное дело. Серьезное заявление, это серьезнее, чем пять тысяч долларов, которые обещаны в том случае, если он выиграет обе палаты Конгресса отметил журналист

При этом обе палаты Конгресса даже при самых благоприятных раскладах республиканцы не выиграют, уверен он.

С нижней палатой идет предсказание 97%, что демократы смогут обеспечить себе необходимые округа… Ясно, что главная битва разворачивается за Сенат. Предварительное голосование вот-вот завершится…, уже 30 млн избирателей проголосовали. Как говорят опросы, пока перевес на стороне демократов, но это и нормально, потому что демократы гораздо больше доверяют в силу определенных причин - в том числе, кстати говоря, и совершенно позорной предвыборной кампании в пандемию 2020 года, - демократы, "синие", гораздо больше доверяют предварительному почтовому голосованию, чем республиканцы. Республиканцы верят, как всегда, только Трампу и хотят приходить на участки в день голосования, они в этом смысле придерживаются гораздо более традиционных линий электорального поведения. Но, конечно, кампания обрастает и обрастает скандалами сообщил Богданов

Ранее бывший депутат украинской Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ИС "Вести" не исключил непризнания Дональдом Трампом результатов промежуточных выборов в Конгресс в случае, если они не устроят президента США.