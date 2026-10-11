Выборы в США похожи на "красный отлив", который Трамп пытается остановить лично Богданов сравнил выборы в США с красным отливом

Москва11 окт Вести.Нынешние промежуточные выборы в Конгресс США все больше похожи на "красный отлив", который американский лидер Дональд Трамп пытается остановить лично. Об этом в авторской колонке заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

По его словам, прошлые промежуточные выборы в Америке наоборот сулили "красную волну" республиканцам.

Нынешние [промежуточные выборы в Конгресс США] все больше похожи на красный отлив. И Дональд Трамп пытается остановить его лично, перелетая из штата в штат, перемещаясь с митинга на митинг и из одного зала в другой. Полусонный Сиракьюс, что в 40 минутах езды от недавно переименованного президентом США озера Америка, не исключение отметил Богданов

Журналист также указал на особенность кампании, которую проводит в этот раз Трамп.

Красные кепки, заполнявшие автопарковку, говоря "Трамп", по-прежнему подразумевают Республиканскую партию. Проблема с тем, чтобы было наоборот. Отсюда и ключевой призыв американского президента к MAGA-избирателю. 3 ноября всего-навсего нужно просто представить, что в бюллетенях не фамилии каких-то отдельных республиканцев — кандидатов в конгрессмены, сенаторы или губернаторы, а одно имя только — Donald J. Trump. Так победят? написал он

Ранее Богданов неоднократно говорил об ухудшении позиций представителей республиканской партии и не исключал победы демократов. Однако, считает журналист, дизельная сделка РФ и США станет своеобразным "заправочным пистолетом", который поможет не заглохнуть двигателю кампании республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс США.