Москва29 сен Вести.Странам Европы, возможно, придется заплатить за улучшение результатов Республиканской партии на ноябрьских промежуточных выборах в США. Таким наблюдением поделился в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

Речь идет о том, что президент США Дональд Трамп может запретить экспорт дизельного топлива из США, что сильно ударит по странам Европы. При этом, по словам журналиста, нынешнее политическое руководство стран Евросоюза само поставило себя в уязвимое положение.

Трамп близок к тому, чтобы объявить эмбарго на экспорт дизеля, ему нужно цены на дизель урегулировать во время уборочной кампании в одноэтажной Америке, которая традиционно голосует за республиканцев. Но кто за это заплатит? А опять те же самые, которые готовы платить за Украину! Себя они сами отрезали от импорта российских углеводородов в 2023 году, сами себе запретили, как [глава киевского режима Владимир] Зеленский сам себе запретил переговоры с Москвой. Вот эти тоже сами - и рассчитывали на американцев. А теперь американцы помахали им ручкой. И самая тут прекрасная ирония - в том, что за то, чтобы улучшить результаты так ненавистного им Трампа на промежуточных выборах, сами же глобалисты, сами же европейцы теперь и заплатят. Гениальная схема! То есть они вообще везде преуспели, где они только ни начинали… Все эти люди вот так чудесно работают, справляются со своими обязанностями сыронизировал Богданов

Также журналист допустил, что Дональд Трамп может разрешить строительство в США заводов по производству китайских автомобилей.

Перед визитом [председателя КНР] Си Цзиньпина [в США] появилась социология: растет число американцев, которые положительно относятся к Китаю. Если уж Трамп совсем будет, как говорится, загнан в угол, я думаю, что он, как такой Джокер в хорошем и в плохом смысле этого слова, нажмет на красную кнопку - разрешит, например, здесь строить фабрики по производству китайских автомобилей. Вот это будет очень интересный поворот. Он уже на это намекал. И тогда это, конечно, вообще подорвет систему изнутри отметил Богданов

Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября 2026 года.

Ранее британская газета Telegraph выпустила материал, в котором сказано, что последствия возможного запрета на экспорт дизельного топлива из США могут оказаться катастрофическими для Великобритании.