Москва27 сенВести.Последствия возможного запрета на экспорт дизельного топлива из США могут оказаться катастрофическими для Великобритании. Об этом пишет британская газета Telegraph.
Журналисты уточняют, что возможный рост цен на энергоносители приведет к тому, что в стране возрастет инфляция из-за влияния на сельскохозяйственный и строительный секторы.
Запрет на экспорт дизеля поставит Великобританию в сильную зависимость как от импорта энергоносителей, так и от ненадежных зарубежных инвесторовговорится в материалах
При этом поиск альтернативных поставок ресурса может быть затруднителен из-за того, что до начала украинского конфликта 20% всего дизтоплива в стране приходилось на Россию, уточнили в газете.
Ранее бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что желаемая европейцами победа над Россией невозможна.