Возможный запрет на продажу дизтоплива может стать крахом для Великобритании

На Западе предрекли Лондону катастрофу в случае запрета на экспорт дизтоплива Возможный запрет на продажу дизтоплива может стать крахом для Великобритании

Москва27 сен Вести.Последствия возможного запрета на экспорт дизельного топлива из США могут оказаться катастрофическими для Великобритании. Об этом пишет британская газета Telegraph.

Журналисты уточняют, что возможный рост цен на энергоносители приведет к тому, что в стране возрастет инфляция из-за влияния на сельскохозяйственный и строительный секторы.

Запрет на экспорт дизеля поставит Великобританию в сильную зависимость как от импорта энергоносителей, так и от ненадежных зарубежных инвесторов говорится в материалах

При этом поиск альтернативных поставок ресурса может быть затруднителен из-за того, что до начала украинского конфликта 20% всего дизтоплива в стране приходилось на Россию, уточнили в газете.

Ранее бывший сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд заявил, что желаемая европейцами победа над Россией невозможна.