Дмитриев связал рост цен на дизель в Великобритании с политикой властей страны Дмитриев объяснил рост цен на дизель в Британии политикой властей

Москва28 сен Вести.Дизельный кризис в Великобритании стал прямым следствием политики британских бюрократов, направленной на разжигание войны. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дизельный коллапс в Великобритании - прямой результат разжигания войны британскими бюрократами. Им нравится простреливать себе обе ноги, разрушая западную цивилизацию написал он на своей странице в X

Так Дмитриев прокомментировал рост цен на дизельное топливо в Великобритании. Средняя стоимость дизеля там достигла 1,9918 фунта стерлингов (222 рубля или 2,65 доллара) за литр, что стало историческим максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в июне 2022 года, когда литр дизеля стоил 1,9909 фунта.

Теперь заправка обычного семейного автомобиля с баком на 55 литров обходится примерно в 110 фунтов (более 12,2 тысячи рублей или 146 долларов). Это на 31 фунт (свыше 3,4 тысячи рублей или 41 доллар), больше, чем до начала войны в Иране.