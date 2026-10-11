Москва11 окт Вести.Прошлые промежуточные выборы в Америке республиканцам сулили "красную волну". Нынешние все больше похожи на красный отлив. И Дональд Трамп пытается остановить его лично, перелетая из штата в штат, перемещаясь с митинга на митинг и из одного зала в другой. Полусонный Сиракьюс, что в 40 минутах езды от недавно переименованного президентом США озера Америка, не исключение.

Красные кепки под взглядом скучающих на соседних крышах снайперов (выстрелы в Баттлере, кстати, держит в уме не только Секретная служба – на многих футболки с незабываемым трамповским "Fight, Fight, Fight!"), заполнявшие автопарковку, говоря "Трамп", по-прежнему подразумевают Республиканскую партию. Проблема с тем, чтобы было наоборот. Отсюда и ключевой призыв американского президента к MAGA-избирателю. 3 ноября этому избирателю всего-навсего нужно просто представить, что в бюллетенях 3 ноября не фамилии каких-то отдельных республиканцев – кандидатов в конгрессмены, сенаторы или губернаторы, – а одно имя только: Donald J. Trump. Так победят?

В Сиракьюс Трамп в итоге опоздает. Но кто в этой пестрой толпе посмеет его винить? Ради них и старался. Причина задержки: полуторачасовой разговор с Кремлем. "Из России с дизелем". Ну как "Из России с любовью". Так звучит, пожалуй, самый яркий заголовок дня, который к своему окончанию неожиданно принес столько мировых новостей. И первая из них – Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 тысяч тонн дизельного топлива, а следом пойдут новые партии.

Чтобы понять, почему это важно, достаточно посмотреть на заправочный пистолет. Одноэтажная Америка, голосующая за республиканцев, – это прежде всего Америка полноприводная. Полный бак пикапа сейчас стоит около двухсот долларов, бак фуры доходит до двух тысяч. При шести с половиной долларах за галлон от 65 до 78 процентов американцев винят в дороговизне топлива самого Трампа. За три недели до выборов такая арифметика для правящей партии равнозначна приговору. Поэтому российский дизель для Трампа – не жест вежливости, а, пожалуй, главный предвыборный аргумент

Среди MAGA-актива апстейта горячая новость разлетается так же быстро, как наверняка разойдутся первые 300 тысяч тонн солярки. Немного помогаю. Сделав скрин новости, хожу со смартфоном по рядам. Первый собеседник, Рон Терри, зачитывает сообщение с телефона и выносит вердикт в выражениях, которые в эфире пришлось бы "запикать": старик, мол, знает, что делает, и работает на американский народ. Трамп, по его словам, при необходимости вытащит кролика откуда угодно (тут, конечно, тоже пришлось смягчить).

Глубинный американский народ за словом в карман вообще не лезет. У Карла Герднера бизнес из пяти грузовиков, и на топливо уходит около тысячи долларов в неделю. Геополитику он формулирует коротко: любое снижение цен на солярку, продукты и говядину – это плюс. Минус – это действия Киева и демократов, которые Зеленского покрывают. Будь бензин дешевле, республиканцы выиграли бы эти выборы в мгновение ока.

Ну а пожилой джентльмен, назвавший себя Джерри Коу, просто просит передать русским, что американцы считают их замечательными людьми и не верят собственным газетам. Еще он уверен, что у Путина доброе сердце и что два президента друг друга понимают. Чего не скажешь все о том же Зеленском, которого в этот день будет ждать еще один удар. В Майами. Новости о дизельной сделке приходят, когда там находится делегация желающих продолжать войну

От Буданова, Умерова, Кислицы и Арахамии, а также присутствовавших вместе с ними представителей "евротройки" и НАТО американские переговорщики, по словам Стива Уиткоффа, прямо требовали завершить конфликт до зимы. В какой-то момент, как пишут присутствовавшие на месте журналисты, запахло даже новым избиением в Овальном кабинете. Детали уточняют Axios и Financial Times.

Уиткофф и Кушнер передали Киеву "настойчивую просьбу президента США" прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Если не прекратят, то Киев могут лишить разведданных. Мера крайняя, непопулярная (судя по комментариям, даже у республиканских ястребов), но терпеть Трамп больше не хочет. В итоге переговоры, рассчитанные на два дня, свернули за восемь часов.

Подробности киевской истерики (апофеозом стала формулировка о "слабом решении сильных партнеров") журналисты не без удовольствия донесли до американского президента. "Окей" по горячим следам было только началом. На следующий день президента США будет не остановить. Украине нужен новый лидер, а также выборы. Зеленский создает проблемы Америке и всему миру, ничего не делая для урегулирования конфликта. До того, как стать главой Белого дома, миллиардер Трамп после такого раньше добавлял: "You're Fired!" – "Ты уволен!".

Демократы, конечно, набросились на Трампа: обещал "адские санкции", а сам покупает российский дизель. Голоса разума в этом хоре слышны тише, но они все же звучат. Конгрессвумен Анна Паулина Луна называет сделку огромной пользой для американского народа, а несогласных обвиняет в умственной эквилибристике. А Илон Маск соглашается с тем, что "Зеленский зашел слишком далеко". Starlink только вот пока так и не отключил.

Что до дизельной сделки, то есть у нее еще одна, пока не самая заметная опция. Сняв санкции, Трамп моргнул первым и дал понять, что если очень надо, то можно. Вопрос в том, кто следующий. Отупевшую от самой себя Европу в расчет пока что можно не брать. А вот на Южную Корею или Японию обратить внимание стоит. Причем речь может пойти не об углеводородах и не об импорте, а об экспорте: автомобили, электроника, оборудование, а там и авиасообщение. Это как лавина: достаточно толкнуть

Что до самого ноябрьского голосования, то его судьба теперь и в самом деле решится у заправочного пистолета, который в руках у Зеленского Трамп точно не хочет.