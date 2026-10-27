Москва27 окт Вести.Зеленского "несет" давно, но теперь неуправляемость гомункула пугает даже самых всепрощающих из его европейских друзей. Но Зеленского уже не остановить. Пока ему удивительным образом удается лавировать, но у любого везения есть предел. Проблема Украины в том, что накануне возможного возобновления трехсторонних переговоров у нее просто нет лидера, который мог бы представить страну на высшем уровне.

Подготовительный этап

Вне зависимости от того, где пройдет трехсторонняя встреча экспертов из России, США и Украины (как вариант упоминается Женева) об этом раунде говорят как о технических переговорах.

Представителям Москвы, Вашингтона и Киева предстоит решить множество практических вопросов: выдвинуть требования, обозначить красные линии, обсудить возможные компромиссы и с полученной информацией вернуться домой, чтобы стороны смогли определить дальнейшую переговорную позицию.

Это значит, что никакого прорыва в отсутствие президентов ждать не стоит отмечает Храмцова

Технический президент

Вопрос легитимности Зеленского - даже не самое слабое его место, но игнорировать его тоже нельзя.

Если придерживаться давно попранного своим же гарантом документа - Конституции Украины - еще два с половиной года назад обязанности высшего должностного лица нужно было передать спикеру Верховной Рады. В нынешнем случае это Руслан Стефанчук. Но так называемые "Слуги народа" за рекордные сроки выстроили такую политическую систему, в которой парламентом руководит человек без каких-либо талантов, а главное - без единого намека на амбиции.

А ведь ситуацию, когда председатель Верховной Рады временно становится главой государства, даже не надо представлять: мы видели ее в 2014-м. Когда после переворота Украина осталась без президента, спикер парламента Турчинов ненадолго заехал на Банковую. А дальше - выборы, Порошенко, война в Донбассе, "президент мира" Зеленский и его заверения о том, что первый президентский срок будет последним

И что Москва должна подписывать с человеком, чьи полномочия закончились в мае 2024-го? Что помешает будущему, законно избранному президенту Украины назвать обязательства, которые взял на себя Зеленский, ошибкой узурпатора? указывает автор

Опьяненный вседозволенностью

Выпады на грани оскорблений, которые после объявления «дизельной сделки» полетели с Банковой в сторону Белого дома, всерьез напугали еврочиновников.

Уже предупрежденный о том, что Дональд Трамп, мягко говоря, недоволен украинскими комментариями о себе лично, киевский пациент тем не менее превзошел самого себя: отвечая на вопрос, не стал ли он для главы Белого дома козлом отпущения, Зеленский не нашел ничего лучше, чем покривляться на камеру, посмеяться над президентом Соединенных Штатов Америки. Присутствовавшие в зале журналисты, конечно, похихикали. Но не им же проводить зиму в обесточенных домах! Но очень хотелось бы видеть в этот момент лицо главы МИД Украины Сибиги или другого чиновника, которому придется сказать американцам: "А давайте Дональд Трамп подпишет документ с Владимиром Зеленским".

С тем самым Зеленским, который при отключенных «Старлинках» смеется над американским лидером? С Зеленским, который так и не услышал призывы двух администраций США (Трампа и Байдена) не бить по российским НПЗ? Или с тем Зеленским, который в самом финале президентской гонки 2024-го в Пенсильвании на военном заводе агитировал за демократов? Список ошибок, за которые другого политика уже давно списали бы в утиль, можно продолжать долго.

Принятие неизбежного

Чтобы выиграть время, киевские власти долго пытались убедить мир: якобы переговоры возможно вести только после прекращения огня. Но не у всех на земле такая избирательная память. Исторические факты говорят: переговоры всегда начинаются до того, как остановлены бои. Проверьте документы в конце концов.

Москва уловки Банковой давно заметила и неоднократно давала понять: Зеленский сопротивляется переговорам, потому что вместе с ними закончится и его власть. подчеркивает Храмцова

А значит, не станет и иммунитета, который пока мешает антикоррупционным органам Украины рассказать, чье же имя упоминается в материалах по "делу Миндича", и для кого строили элитную дачу в поселке "Династия".

Даже опальный олигарх Коломойский, который и создал проект "президент Зеленский", что называется, выдал базу о последствиях переговоров для нынешнего режима: доллар по 150 гривен, прекращение денежной поддержки со стороны Европы, бунты военных.

Кстати, о том, как легко очаровать украинцев молодым амбициозным политиком, который появился ниоткуда, но увлек потенциального избирателя как тот музыкант, пришедший в Гамельн… Экс-министр обороны Федоров этим летом едва не увел у Зеленского всех его сторонников, да продюсеры этого проекта вовремя взяли паузу отмечает автор

Но всегда можно объявить новый сезон.

Неудивительно, что люди с Банковой стараются убедить мир, будто реальный прогресс возможен только в ходе встречи Путин-Трамп-Зеленский. Пытаются заранее дискредитировать дипломатический процесс на площадке в Абу-Даби.

Но других переговоров у нас для Зеленского нет.