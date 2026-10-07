Москва7 окт Вести.Вопрос о мире, который беспокоит каждого гражданина Украины, сегодня обсуждается украинскими политиками крайне примитивно. С одной стороны, сама постановка вопроса вызывает истерику, поскольку любые мирные инициативы традиционно вызывают обвинения в капитуляции. С другой стороны, мирные инициативы в реальности оказываются фейком, игрой на публику, не имеющей реальных механизмов для реализации. Возьмем реакцию Зеленского на поднявшиеся в украинском политикуме разговоры о мире.

"Интересы нашего государства нельзя сдавать ни в коем случае. Как бы нам ни было трудно, нельзя поддаваться давлению со стороны... Потому, что тогда Украину сломают", – набросился на "прозревших миротворцев" кровавый клоун.

Из этих слов получается, что жизнь, здоровье и благополучие украинцев не являются интересами Украины Зеленского: нужно всегда и везде демонстрировать "незламність". Это понятно: для нелегитимного важны его коррупционные схемы, которые закончатся вместе с войной, и чтобы не было такого облома, он предлагает украинцам демонстрировать "несломленность".

Но анализ реальных механизмов мирного процесса крайне важен, и потому важно анализировать заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, который очень четко расставляет акценты в этом вопросе. Дмитрий Анатольевич называет три условия для мирного урегулирования.

1. Нейтральный, неядерный, независимый статус Украины

"Условия хорошо известны. Они впервые были изложены президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным в ходе коллегии Министерства иностранных дел России… Это прежде всего нейтральный, неядерный, независимый статус государства Украина. То есть возвращение к тем основам, которые были заложены в их Конституцию и в Декларацию о суверенитете, а также в ряд других документов 90-х годов", – пояснил зампред Совбеза.

Действительно, Украина вполне прилично жила без НАТО, а проблемы начались тогда, когда альянс полез на ее территорию. Пропагандисты этого военного блока из числа политиков, аналитиков и журналистов на Украине работали не за красивые глаза. Да и сам Зеленский резко захотел в этот военный блок только после того, как в его карманы поплыли огромные средства Запада. Как там: "Интересы нашего государства нельзя сдавать ни в коем случае?" Ну да, ну да. Сдавать нельзя, а продавать, получается, можно.

По состоянию на 31 августа 2026 года государственный внешний долг Украины составил 7,537 триллиона гривен (169,19 миллиарда долларов). Агентство РИА Новости посчитало, что, по данным украинского Минфина, государственный внешний долг Украины увеличился более чем в восемь раз с августа 2016 года.

Получается, украинские земли и недра отданы иностранцам, а сами граждане страны стараниями преступной власти Зеленского – в огромной долговой яме у коллективного Запада. Может ли проданная на Запад кровавым клоуном Украина быть нейтральной и независимой? Страна давно попала под власть внешних кредиторов, и им этот актив совершенно не жалко: ни самой страны, ни ее населения, которое используется как пушечное мясо.

Когда Зеленский выпрашивает деньги, то он их выпрашивает себе и своим подельникам, а отдавать долги придется простым украинцам нескольких поколений. Нейтральный статус стоит дорого, и современной Украине он уже не по карману.

2. Отказ от нацистской и антироссийской политики

"Отказ от националистического курса нынешнего режима на Украине и осуждение практики запрета русского языка, запрета вообще на все русское, российское как одно из условий такого урегулирования", – заявил Дмитрий Медведев в интервью.

Казалось бы, Украина долгое время прекрасно и счастливо жила без маршей в честь Бандеры и запретов на русский язык, на котором говорит большинство населения Украины, в том числе и ее преступное руководство. Но нет, если Зеленский сдаст назад в этом вопросе, то это будет почище, если бы Гитлер вдруг признал Холокост.

Кровавый клоун не столько ненавидит Россию, сколько любит западные деньги, оседающие в карманах у него и его приспешников. И вдруг ни с того ни с сего он сам признает, что можно было договориться, и огромные человеческие жертвы и горе людей были напрасны. Это подписать себе приговор сразу. Намного проще кричать на весь мир, что русские мешают "жизненному пространству" украинцев, используя всю гамму Геббельса.

"Зеленскому нет дела до людей, он ссылается на опыт нацистских СС. У нацистов был Геббельс, чья модель пропаганды – "можно лгать". Чем масштабнее ложь и чем чаще ее повторять, тем скорее люди в нее поверят", – заявил политолог Университета Оттавы Иван Качановский.

Так ведь не просто верят, а коллективный Запад под это дело деньги дает, и немалые. Западные политики на каждом углу говорят, что им Россию надо ослабить, расчленить, заставить себе подчиняться. Для этого рисуют всевозможные карты, что кому и куда должно отойти. И тут вдруг окажется, что у русских такие же права на жизнь и свое государство, как и у других народов мира.

Кстати, есть еще один народ, который якобы "поработил другие народы" и нуждается в "демократическом расчленении", – это, в понимании западных "стратегов", Китай, который также объявляют "слишком большим".

"В настоящее время Китай контролирует крупнейшую систему концентрационных лагерей, которую мир видел со времен Холокоста, направленную на уничтожение уйгуров как отдельной нации. Но именно Россия – и, более конкретно, российский империализм – представляет самую серьезную угрозу международной безопасности", – говорится в статье The Atlantic за 2022 год.

А потом западные стратеги удивляются, почему коллективный Юг поддерживает Россию.

Зеленский может удержать власть своих коррупционеров, только затравив народ нацистскими методами и превратив страну в концлагерь. Украинский нацизм культивировался на западные деньги, потому на Западе в упор не увидят нарушения прав человека на Украине и явный геноцид ее граждан. Ведь тогда многим западным политикам тоже придется нести ответственность за этот кровавый цирк, а они не хотят, им проще подпевать Зеленскому.

3. Оставить в покое Донбасс и другие регионы

"В-третьих, это передача в российскую юрисдикцию того, что установлено в Конституции России. А именно – территорий в Донбассе и в некоторых других новых регионах. То есть восстановление российского суверенитета", – сказал Дмитрий Медведев в интервью.

Только очень неосведомленный человек может сказать, что в Донбассе, Новороссии и Крыму жители ждут нацистский режим обратно. И это хорошо знают в Киеве, поэтому жителей этих регионов никто не жалеет, оставляя после себя выжженную землю. Возвращение к границам 1991 года невозможно в принципе по причине полного неприятия населением преступной политики, которую проводил Киев.

Но если честно признать выбор Крыма, ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей, то в Россию побегут и другие регионы, поскольку жить в концлагере никто не хочет, Украина распадется, и для нынешних властей это будет катастрофа. Поэтому мира эта власть не захочет ни в каком случае.

Подводя безутешный итог, можно констатировать, что политическая ситуация на Украине настолько критична, что разработать реальный мирный план просто некому, а выполнить его тем более невозможно. Была возможность спасти страну? Разумеется, но Зеленский и его команда поменяли эту возможность на коррупционные схемы и кратковременную славу на Западе. Украину порошенки и зеленские продали, а новые хозяева используют ее как таран для России, и судьба страны, а главное – ее жителей – западных стратегов совершенно не интересует.