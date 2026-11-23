Украинские граждане не дождутся мира от коллективного Запада Медведчук: украинские граждане не дождутся мира от коллективного Запада

Москва23 ноя Вести.От Вашингтона, особенно после встречи лидеров США, России и Китая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, идут анонсы скорого мирного соглашения по Украине. Financial Times пишет, что администрация США сообщила об этом украинским и европейским чиновникам. Информацию FT подтвердили четыре источника, знакомых с ходом переговоров.

Только вот, чтобы не делала американская дипломатия, она сталкивается с тремя важными факторами:

США не являются абсолютным лидером для коллективного Запада – команды Вашингтона сегодня могут игнорироваться. США не имеют прямых рычагов давления на Украину, поскольку она полностью финансируется Европой, и вопросы мира завязли в политике европейского болота. Договоренности с Трампом могут быть заблокированы в самих США демократами, победившими на выборах 2026 года.

Поэтому возможность мирного соглашения для Украины зависит от позиции Европы, которая делает все, чтобы мир не наступил.

"Пока Вашингтон придерживается прагматичной позиции, например, временно ослабляет ограничения на экспорт российского дизельного топлива, чтобы избежать энергетических потрясений и защитить собственную инфраструктуру, Брюссель продолжает ужесточать санкции, действуя согласно собственной стратегии. Между двумя берегами Атлантики возник непреодолимый раскол, и Европа платит за это высокую цену. Миллиарды евро вместо здравоохранения, пенсий, помощи пожилым и социальной сферы идут на укрепление "смертоносного" военного аппарата. В ЕС говорят о безопасности, но на самом деле разрушают европейское общество изнутри. Нет ни гарантий безопасности, ни контроля над вооружениями, ни планов на послевоенный период. Нет никакой демократической дискуссии, несмотря на громкие заявления лицемерных европейских либералов. Вопрос, который актуален для каждой европейской страны, остается без ответа: сколько миллиардов евро придется потратить на план перевооружения, прежде чем кто-нибудь осмелится предложить план мира такого же масштаба? Ответ прост и в то же время печален: никто этого не сделает. Остановить военную машину – значит признать катастрофическое фиаско последних лет", – пишет L'AntiDiplomatico.

Европейский союз был создан как альтернатива военному противостоянию в Европе, которое предложили заменить взаимовыгодной торговлей и экономическим развитием. Но большинство нынешних европейских руководителей не придерживается мирных принципов ЕС, и рассматривают Евросоюз, как глобальную империю, которая будет продвигаться силой оружия, для чего Украина рассматривается как военный ресурс расширения

"Значительная часть критики в адрес Трампа, звучащая со стороны европейских олигархических элит в подконтрольных им СМИ, во многом лишь воспроизводит пережитки колониальных амбиций и воинственных устремлений американских неоконсерваторов, что сильно навредило отношениям между Россией и Европой", – пишет il Fatto Quotidiano.

Европейская элита рассматривает Украину как свою колонию, законную добычу, отдавать которую она не намерена. Отсюда и неуступчивость, и маниакальное желание ввести войска на украинскую территорию, несмотря на необратимые последствия такого шага. Это объясняет хамство Зеленского по отношению к Вашингтону, поскольку сегодня его преступная коррумпированная власть щедро кормится из европейского корыта.

Так, в интервью американскому телеканалу NBC кровавый клоун хвастался, что уничтожит Крымский мост, а после вернет Крым.

"Это наша вполне законная цель, ведь они оккупировали Крым – наш Крым. Это была их первая цель в 2014 году. Они оккупировали нашу территорию. Затем они построили этот мост и заявили, что он является частью России", – заявил Зеленский, пояснив, что ни на какие территориальные уступки он не пойдет.

О какой разрядке и мирном урегулировании может идти речь, если Европа покупает войну с Россией, а Зеленский продает?

"Мне жаль, что нам приходится говорить о деньгах, но мы находимся в состоянии войны, поэтому сумма огромная. Все главы государств и правительств поняли, что речь действительно идет об огромной сумме", – клянчит деньги у европейцев в Берлине нелегитимный.

Он оценил потребность Украины только на следующий год в 115 миллиардов евро. Как видим, аппетиты его режима растут не по дням, а по часам. Кроме баснословных денег Зеленский потребовал присутствие на территории Украины иностранных военных баз.

"Для меня это часть статьи 5: вооруженные силы США и европейских партнеров, базы. Без этого я не уверен, что речь идет о статье 4, 5 и так далее", – издевается над мирными предложениями Трампа нелегитимный. Наша песня хороша, начинай сначала…

Конечно, Зеленский всегда поет с чужого голоса, у него своей политической позиции нет, и не было. Он давно пытается внушить украинцам, что никакой альтернативы войне с Россией нет, и быть не может, но это позиция не его личная, а позиция западных политиков, которые без счета дают ему деньги на эту войну. И кровавый клоун, несмотря на гибель и страдания украинских граждан, эти деньги отрабатывает. Но в этой схеме интересы простых украинцев демонстративно игнорируются

"Это должны понимать и знать все, в том числе те, кто проживает и в России – мы это знаем, понимаем, я это чувствую и вижу по состоянию нашего общества, – и те, кто проживает на территории сегодняшней Украины. Люди должны понимать, что все, что происходит, и все, кто их поддерживает, в том числе и в сегодняшних условиях противостояния с Россией, делают не в интересах Украины, а в своих собственных интересах с целью всех ослабить, расчленить, разобрать по составляющим частям и подчинить своей воле. Понимая это, на мой взгляд, все мы, в том числе и те люди, которые проживают на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению. Пускай не в рамках единого государства, совсем не об этом речь. Но к объединению в самом широком смысле этого слова", – обратился к украинским гражданам президент России Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице.

Ждать от европейцев каких-то мирных инициатив придется долго, для этого должна смениться европейская политическая элита, и в процессе этой смены она должна потерять колониальные амбиции. Нынешним европейским политикам украинцев совершенно не жалко отправлять на войну, как пушечное мясо. Поэтому украинцам не следует ждать спасения от Европы, а спасаться от войны и преступного режима самостоятельно

"Если уж говорить про украинцев, я бы хотел, чтобы они это услышали. Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе – в том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей. А что касается военнослужащих украинской армии, я уже говорил, я не хочу сказать "сдавайтесь в плен", потому что это звучит несколько унизительно. Все-таки они воюют и воюют достаточно последовательно. Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной. Вот на общую сторону, на правильную сторону истории и переходите", – продолжил свое обращение к украинским гражданам Владимир Путин.

И если украинцы хотят мира и устали от войны, то к этим судьбоносным словам стоит прислушаться.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"