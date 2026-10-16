Москва16 окт Вести.Прорыв в переговорах между президентами США Дональдом Трампом и РФ Владимиром Путиным открывает возможность для создания новой системы безопасности в мире, но путь к созданию такой системы нельзя пройти за один миг. Дело в том, что отношения России и коллективного Запада слишком долго двигались в противоположном направлении, и само по себе изменение вектора, которое нельзя сегодня назвать свершившимся фактом, мгновенно не преодолеет противоречия, которые накопились. Необходимо еще много времени и усилий. Такое мнение в авторской колонке выразил председатель Совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Но говорить о реальных появившихся положительных сдвигах уже можно. Раскол в понимании путей выхода из украинского конфликта на коллективном Западе возник вовсе не из-за любви Дональда Трампа к России и ее лидеру Владимиру Путину, а из-за разницы в интересах США и Европы, которые существуют вне зависимости любых симпатий американского президента

Основная глобалистская политическая элита Европы фактически объявила новый крестовый поход на Россию, для чего должны быть использованы военная и экономическая мощь США, а все сливки от этого предприятия слижут Брюссель и Лондон, которые рассчитывали разжиться от этого предприятия репарациями, суммы которых они сами назначат. Для этого предполагалось задавить РФ экономически санкциями и победить на поле боя западным оружием, которое Вашингтон поставлял на первых порах бесплатно.

Стратегия предполагала лишить Россию субъектности, поэтому договариваться с Кремлем никто не собирался. В 2022 году западные кураторы, в первую очередь из Лондона, сказали Зеленскому: "Ты в беспроигрышном положении, Россия гарантировано будет уничтожена экономически и военным путем, и рухнет под тяжестью созданных ей проблем. За тобой стоит западный ВПК, западная экономика и западные финансы. На твоей стороне непобедимая сила, поэтому победа гарантирована".

И Зеленский, в силу своей ограниченности, поверил, что взрослые дяди на коллективном Западе решат все его проблемы, и преподнесут ему победу на блюдечке с голубой каемочкой, а ему нужно будет только изображать несломленность. Именно этим, и ничем иным, объясняются его блеф и заносчивость на международной политической арене, которые одно время западная пропагандистская машина выдавала за героизм. Кровавый клоун надел камуфляжную футболку с трезубцем и начал ездить по всему миру, собирая деньги

И тут оказалось, что США в этой ситуации являются дойной коровой. Ведь, в случае победы, основной приз доставался Европе, а платить за все почему-то должны американцы. Это обстоятельство использовал Трамп в своей предвыборной риторике в 2024 году. Тогда уже было ясно, что никакой победы коллективный Запад не получит, и пришло время платить по счетам. Ни военные, ни экономические расчеты коллективного Запада не оправдались.

Тогда Трамп, как тертый бизнесмен, продал украинскую войну Европе и начал на этом зарабатывать. Теперь увязшая в украинском конфликте Европа была поставлена на колени перед Вашингтоном из-за поставок оружия и энергоносителей. В такой ситуации Россия перестала быть врагом США, поскольку системно помогает зарабатывать американскому бизнесу уже одним своим существованием.

Встреча президентов России и США в Анкоридже закрепила эту позицию политически. Однако в Европе сигнал не услышали, и глобалисты предприняли попытку все отмотать назад. Расчет европейцев понятен – если установится мир, то проданная им американцами война становится заведомо убыточным проектом. Если в Вашингтоне на украинский конфликт перестали ставить, то в Брюсселе, Лондоне, Берлине и Париже ставки только повышали. Там решили, что выход США из конфликта с Россией лишь повышает долю выигрыша Европы, которая гарантированно победит.

Трамп явно сомневался в правильности своего выбора и тогда, в качестве эксперимента, решился на войну с Ираном, для того чтобы прощупать возможности военной экспансии Америки в современных условиях. Вот тут и оказалось, что эти возможности весьма ограниченны. Сегодня Иран, а не США диктует условия в Персидском заливе.

При этом оказалось, что партнеры из НАТО не кинулись помогать союзнику, опасаясь, что им и эту войну продадут, а некоторые, например Испания, еще и палки в колеса ставили. Качество натовских союзников оказалось пропитано гнилостью, поэтому идти навстречу России не просто выгодно, а является единственно разумным решением. Альтернативой миллиардным сделкам с Россией является ядерный конфликт, в который не верят глобалисты, но этот сценарий приближается с каждым днем.

Обвинения глобалистов в том, что Трамп предал Украину, Европу и даже США, полный абсурд. Он пытается продать Европе и Украине мир, но те не хотят покупать. Не хотят – не надо, есть другой покупатель в лице России. И России есть чем платить, а у Украины не просто пустые карманы, это страна банкрот, ее экономика полностью зависит от наличия войны и внешних вливаний.

Россия наглядно демонстрирует – она знает, что будет делать в случае мира, а вот Украина Зеленского не способна ответить на этот вопрос. Тут явная аналогия с третьим рейхом. Понимали ли гитлеровцы в Берлине, что война проиграна за несколько лет до ее окончания? Очень многие понимали, некоторые даже сразу после битвы под Москвой. Только вот остановить военную машину было совершенно невозможно, ее можно было только сломать. Сейчас ситуация такая, что европейскую военную машину остановить еще можно, а вот украинскую – нет, только сломать. Но чем дальше заходит процесс, тем сложнее остановить милитаризацию Европы, которая ее погубит окончательно

Глобалисты надеются убрать Трампа с политической доски и отмотать назад в 2022 год, когда коллективный Запад был един в отношении конфликта на Украине. Нанести политическое поражение республиканцам, что ослабит президента США, возможно, но вернуться на позиции Байдена не получится уже никогда. Да, Трамп сделал ошибку с Ираном, но это подтвердило его позицию, что с Россией точно воевать не стоит. Америка никогда не купит у Европы войну с Россией, на это можно не надеяться.

Сейчас Зеленский играет в неприкрытую игру против Трампа, пытаясь затащить США обратно в украинскую войну. Например, в Британии он затребовал гарантий для своего режима по принципу "Если Путин нападет на Украину – Трамп нападет на Путина". Именно этот нарратив он озвучил в интервью газете The Financial Times, как условие мира, и на меньшее он не согласен. Но что такое требование значит на практике? Это значит, что преступный киевский режим будет держать США в заложниках. Любая провокация со стороны киевской хунты будет способна затянуть американцев в большую войну с Россией. Соответствует ли это американским интересам? Зеленский напрасно хочет управлять Трампом, хотя сам управляется извне.

Трамп исходит из того, что украинская война бессмысленная для коллективного Запада, но огромная часть глобалистов в Америке и Европе так не считают. Они считают эту войну краеугольным камнем западной гегемонии в мире, объявляя украинский конфликт экзистенциальным. Официальный Вашингтон ищет выход из создавшейся ситуации, а западные сторонники войны во все горло кричат, что выхода нет. Поэтому путь к миру не будет быстрым и легким.

Виктор Медведчук, председатель Совета международного движения "Другая Украина"