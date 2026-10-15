Москва15 окт Вести.Европейские лидеры намерены потребовать от Владимира Зеленского смягчить публичные выпады в адрес президента США Дональда Трампа. Причиной стали опасения дальнейшего ухудшения отношений между Вашингтоном и Киевом. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, тревогу у европейских политиков вызвали резкие заявления Зеленского в одном из интервью. В нем он раскритиковал соглашение Трампа с Россией о поставках дизельного топлива, а также прекращение американской разведывательной поддержки.

Возможно, это и правда, но не всегда нужно говорить об этом вслух приводит газета слова одного из собеседников

Отмечается, что на встрече в Брюсселе европейские лидеры планируют выразить Зеленскому поддержку, однако при этом занять по отношению к нему более критическую позицию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии о дизельной сделке Москвы и Вашингтона заявил, что Зеленский бросил грубый и прямой вызов Трампу.