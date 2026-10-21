Politico: Трамп настроен против Зеленского и никогда не критикует Путина

Европа опасается, что Трамп симпатизирует Путину больше, чем Зеленскому Politico: Трамп настроен против Зеленского и никогда не критикует Путина

Москва21 окт Вести.В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп симпатизирует российскому лидеру Владимиру Путину больше, чем главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом пишет Politico.

Неназваный дипломат из ЕС заявил изданию, что враждебная позиция Вашингтона к Киеву связана с личными отношениями Трампа с Зеленским.

Трампу не нравится Зеленский. Он ему просто не нравится. Из-за этого добиться помощи США в достижении мира становится сложнее. Для Трампа все — это рациональная деловая сделка, но лишь до определенного момента сказал европейский представитель

По его словам, американский лидер часто менял свое отношение к различным вопросам, но никогда не обращался с критикой к Путину.

Это поразительно. Нам приходится иметь дело с администрацией, которая, судя по всему, настроена более пророссийски добавил политик

Ранее Трамп заявил, что народ Украины вряд ли собирается и дальше терпеть украинский конфликт. В связи с этим, подчеркнул американский лидер, главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо идти на сделку по урегулированию кризиса.