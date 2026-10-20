WP: Трамп уверен в победе России над Украиной WP: Трамп убежден в неспособности Украины победить в конфликте с Россией

Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп отдает предпочтение своему российскому коллеге Владимиру Путину перед главой киевского режима Владимиром Зеленским и уверен в том, что Россия в итоге победит в конфликте с Украиной.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на заявление бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США.

Если посмотреть на долгосрочные тенденции, он явно отдает предпочтение Путину, а не Зеленскому, и это перевешивает любое временное ослабление напряженности в отношениях с Зеленским… В глубине души у него есть твердая убежденность, что Украина не сможет выиграть эту войну, что Россия… сокрушит Украину говорится в статье

Другие собеседники газеты отметили, что Трамп усиливает давление на Зеленского, чтобы принудить его к заключению мирного соглашения с Россией до саммита G20, который должен состояться в декабре в Майами.

Ранее в НАТО выразили опасение, что конфликт между Трампом и Зеленским зашел слишком далеко и примирить их уже не удастся. Это может вынудить Киев к болезненному варианту разрешения противостояния с Москвой.