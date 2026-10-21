Москва21 окт Вести.Последние действия президента США Дональда Трампа, включая заключение дизельной сделки с Россией, неудивительны, поскольку американский лидер склоняется к поддержке позиции президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника американской разведки и экспертов.

По мнению собеседника газеты, в основу действий Трампа заложено убеждение в том, что Киев не способен одержать победу в конфликте.

Если посмотреть на долгосрочные тенденции, то становится ясно, что он отдает предпочтение [президенту России Владимиру] Путину перед [лидером Украины Владимиром] Зеленским сказал экс-представитель разведслужбы

Эксперты отмечают, политика президента США также связана с приближающимися выборами в Конгресс и ростом цен на топливо. По их словам, договоренность Москвы и Вашингтона по дизелю может дать Трампу аргумент для выборной кампании.

Ранее Трамп заявил, что Украина не выдержит продолжительный конфликт с Россией. По его словам, простые украинцы не собираются дальше терпеть сложившийся кризис, а потому главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку.