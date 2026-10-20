NYT: последние действия Трампа свидетельствуют о стремлении к сближению с РФ

NYT увидела в решениях Трампа стремление к сближению с Москвой NYT: последние действия Трампа свидетельствуют о стремлении к сближению с РФ

Москва20 окт Вести.Последние решения президента США Дональда Трампа указывают на его растущее стремление восстановить отношения с Россией. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По оценке издания, Вашингтон все отчетливее демонстрирует заинтересованность в нормализации отношений с Москвой.

Ряд недавних шагов президента … отражают его все более сильное стремление нормализовать отношения с Москвой, даже если это будет означать дальнейшее ослабление позиций Украины говорится в публикации

Как напомнила NYT, 9 октября Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок. Впоследствии американский лидер публично раскритиковал Владимира Зеленского за нежелание заключать мирную сделку и прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, Трамп подписал указ, предусматривающий исключения из новых антироссийских "адских санкций".

Ранее американский лидер пояснил, что отложил введение новых ограничений ради возможности возобновить мирные переговоры. Он также добавил, что Россия ведет себя приемлемо по отношению к Украине.