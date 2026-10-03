NYT: Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку по нефти NYT: Москва и Вашингтон начали обсуждать многомиллиардную сделку по нефти

Москва3 окт Вести.Власти России и администрация президента США Дональда Трампа расширили переговоры о прекращении украинского конфликта и включили в них вопрос многомиллиардной сделки по нефти, пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Переговоры администрации Трампа с Россией о прекращении войны на Украине расширились и теперь включают многомиллиардную сделку по нефти говорится в сообщении

Отмечается, что сделка по нефти должна быть выгодна ближневосточным компаниям, которые связаны с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В сделке обсуждается сеть НПЗ, автозаправок и нефтяных месторождений по всему миру, которые принадлежат компании "Лукойл".

Как утверждают три источника издания, вопрос нефтяной сделки поднял президент РФ Владимир Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября в Кремле. Согласно информации одного из источников, американцы ответили, что считают сделку выгодной и поработают над этим вопросом.

Уиткофф и Кушнер рассматривают сделку как способ снизить мировые цены на энергоносители и укрепить хорошие отношения с Кремлем, указывает издание. Сделка выгодна и покупателям, так как вывод активов из-под американских санкций увеличит их стоимость, добавляется в сообщении.