Вашингтон готов к деловым соглашениям с Москвой до окончания конфликта NYT: США допускают заключение сделок с РФ до завершения украинского конфликта

Москва18 сен Вести.Администрация США рассматривает возможность заключения новых деловых соглашений с Россией, не дожидаясь завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Ранее Вашингтон утверждал, что обсуждение деловых сделок с Москвой начнется только после окончания украинского кризиса. Однако теперь подход изменился. По данным источников, такие соглашения могут продемонстрировать серьезность намерений США по перезагрузке отношений с Россией. Обсуждения начались после переговоров спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. По оценке газеты, Уиткофф и Кушнер "ищут новые способы заинтересовать Россию в прекращении" конфликта с Киевом. Конкретной информации о возможных двусторонних соглашениях пока нет.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил последний телефонный разговор с Владимиром Путиным, назвав его "замечательным". Он заявил, что не сомневается в желании Москвы урегулировать конфликт, и добавил, что российский лидер склонен заключить мирную сделку. При этом Трамп признал, что этого не желает глава киевского режима Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным высказался за скорейшее прекращение украинского конфликта. По его словам, это откроет "впечатляющие перспективы" для восстановления российско-американских отношений, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.