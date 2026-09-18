NYT: Белый дом изучает варианты сделок с РФ до завершения конфликта на Украине

Белый дом не исключил сделок с Россией до урегулирования на Украине NYT: Белый дом изучает варианты сделок с РФ до завершения конфликта на Украине

Москва18 сен Вести.Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом рассматривает возможность подписания деловых соглашений с Россией еще до завершения конфликта на Украине, сообщила газета The New York Times (NYT).

В беседе с изданием на условиях анонимности американский чиновник отметил, что подобные шаги могут продемонстрировать серьезность намерений Вашингтона пересмотреть отношения с Москвой.

NYT отметила, что подобный подход отличается от прежней стратегии администрации Трампа. Два источника, близких к переговорному процессу, рассказали газете, что Вашингтон готов рассматривать заключение сделок с российской стороной до окончания украинского конфликта.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, по данным издания, "ищут новые способы заинтересовать Россию в прекращении боевых действий". При этом конкретные детали потенциальных соглашений пока остаются неизвестными.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью ИС "Вести" заявил, что Москва видит интерес американских инвесторов к участию в некоторых российско-китайских проектах.