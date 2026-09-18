Трамп понял, что метод кнута с РФ не работает, и вот почему Почему Трамп сменил кнут на пряник в вопросе отношений с Россией

Москва18 сен Вести.Белый дом рассматривает возможность заключения деловых соглашений с Россией еще до окончания боевых действий на Украине, параллельно с этим президент США Дональд Трамп готовится подписать закон об "адских санкциях" против России. KP.RU анализирует готовность США к соглашениям с РФ на фоне переговоров.

Прежде всего, полагает обозреватель издания, сам кнут во многом декоративный: главные импортеры российской нефти, Китай и Индия, отреагировали на угрозу пошлин быстро и негативно, а объем экспорта РФ в США в прошлом году не дотянул даже до 4 млрд долларов.

Можно предположить, что "пряник" в Белом доме "вытащили из кармана прежде всего для себя", отмечается в статье. Трамп ранее ставил условие "все только после мира", но мира все нет, во многом из-за позиции Европы, удерживающей Киев от компромиссов. К этому добавилось заигрывание Евросоюза с Канадой, что явно направлено против интересов США. Белый дом мог решить, что скорое возобновление экономического сотрудничества с Россией является одним из способов обойти преграды, которые строит Европа.

Кроме того, существует конкуренция с Пекином: чем дольше Вашингтон тянет с восстановлением сотрудничества с Москвой, тем больше пространства он оставляет Китаю для участия в совместных с Россией проектах.

Еще одна причина протянуть "пряник" именно сейчас – ситуация на энергорынках в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Возобновление партнерства с РФ в нефтегазовых проектах поможет Трампу отчитаться перед избирателями о снижении цен на бензин, отмечается в статье.