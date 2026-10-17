Трамп распорядился не применять ряд мер по закону о санкциях против РФ и Ирана

Трамп распорядился не применять часть "адских санкций" против России и Ирана Трамп распорядился не применять ряд мер по закону о санкциях против РФ и Ирана

Москва17 окт Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд антироссийских санкций, ограничений и пошлин по закону, разработанному при участии Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Соответствующий документ был опубликован на сайте Белого дома.

Как подробнее изложено в разделе 4 настоящего указа, я настоящим освобождаю от применения указанных санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных Законом Грэма. Я представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого освобождения в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов сказано в тексте

19 сентября американский лидер подписал закон о возможности введения новых санкций против России. Основной особенностью закона являются широкие полномочия президента США при применении вторичных пошлин. Американский лидер сможет назначать сроки их введения и размер, а также предоставлять отдельным странам исключения из ограничений без предварительного согласования с Конгрессом. Трамп также мог иметь право остановить действие предусмотренных им санкций и пошлин при выполнении установленных документом условий, которые связаны с заключением мирного соглашения по Украине и прекращением боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это недружественным шагом, который лишь усложнит процесс мирного урегулирования на Украине.