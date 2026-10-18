Москва18 октВести.Президент США Дональд Трамп намерен принять "очень хорошее" решение по антироссийским санкциям. Это решение пойдет на пользу всему миру, заявил Трамп представителям СМИ.
Многие из вас пока не знают, в чем заключается мое решение. Но мы с этим разберемся, и вы узнаете. Это очень хорошее решение, которое пойдет на пользу США и, я думаю, миру, потому что мы действуем на мировой аренеотметил Трамп
Белый дом обнародовал 17 октября документ, из которого следует, что Трамп своим указом распорядился не вводить ряд санкций против России, а также пошлины в отношении стран, которые покупают энергоносители у России.