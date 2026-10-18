Трамп пообещал, что примет "очень хорошее" решение по антироссийским санкциям Трамп: решение о санкциях против России окажется "очень хорошим"

Москва18 окт Вести.Президент США Дональд Трамп намерен принять "очень хорошее" решение по антироссийским санкциям. Это решение пойдет на пользу всему миру, заявил Трамп представителям СМИ.

Многие из вас пока не знают, в чем заключается мое решение. Но мы с этим разберемся, и вы узнаете. Это очень хорошее решение, которое пойдет на пользу США и, я думаю, миру, потому что мы действуем на мировой арене отметил Трамп

Белый дом обнародовал 17 октября документ, из которого следует, что Трамп своим указом распорядился не вводить ряд санкций против России, а также пошлины в отношении стран, которые покупают энергоносители у России.