Дмитриев заявил, что санкции против России - неэффективная идея Байдена

Дмитриев назвал санкции против России неэффективной идеей Байдена Дмитриев заявил, что санкции против России - неэффективная идея Байдена

Москва17 окт Вести.Санкции против России - неэффективная идея экс-президента США Джо Байдена, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что большинство стран мира не присоединились к санкциям против РФ и понимают их вред для мировой экономики.

Санкции неэффективны, это мышление в духе Байдена написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дмитриев заявил, что конфликт на Украине стал возможен из-за коррумпированности Байдена.

Также он прокомментировал решение президента США Дональда Трампа приостановить действие части антироссийских санкций. По мнению Дмитриева, этот шаг Трампа стал важным и историческим моментом, поскольку вместо конфронтации США и Россия переходят к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству.

Диалог двух стран, подчеркнул Дмитриев, будет продолжаться, несмотря на недовольство его противников.