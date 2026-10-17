Москва17 октВести.Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие части антироссийских санкций стало историческим событием. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.
Приостановка действия закона Грэма администрацией президента [США Дональда] Трампа - важный и по-настоящему исторический моментсказано в публикации
По его оценке, предусмотренные законом ограничения могли полностью прекратить экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона, а также нанести значительный ущерб экономике США и мировым рынкам.
Глава РФПИ подчеркнул, что развитие экономических связей между двумя странами отвечает их взаимным интересам, способствует глобальной стабильности и создает условия для укрепления доверия.
Вместо санкций и конфронтации - диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильностьотметил он
Ранее стало известно, что Трамп подписал указ, предусматривающий отказ от введения ряда санкций в соответствии с законом об ужесточении ограничений в отношении России.