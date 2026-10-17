Дмитриев: отказ Трампа от части санкций против России стал историческим моментом

Дмитриев назвал историческим решение Трампа по антироссийским санкциям Дмитриев: отказ Трампа от части санкций против России стал историческим моментом

Москва17 окт Вести.Решение администрации президента США Дональда Трампа приостановить действие части антироссийских санкций стало историческим событием. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Приостановка действия закона Грэма администрацией президента [США Дональда] Трампа - важный и по-настоящему исторический момент сказано в публикации

По его оценке, предусмотренные законом ограничения могли полностью прекратить экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона, а также нанести значительный ущерб экономике США и мировым рынкам.

Глава РФПИ подчеркнул, что развитие экономических связей между двумя странами отвечает их взаимным интересам, способствует глобальной стабильности и создает условия для укрепления доверия.

Вместо санкций и конфронтации - диалог, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность отметил он

Ранее стало известно, что Трамп подписал указ, предусматривающий отказ от введения ряда санкций в соответствии с законом об ужесточении ограничений в отношении России.