В Москве отметили приостановку закона о санкциях сенатора Грэма, заявил Дмитриев Глава РФПИ Дмитриев: Россия отметила приостановку закона Грэма

Москва21 окт Вести.Москва позитивно оценила приостановку закона об "адских санкциях", инициатором которого стал умерший сенатор Линдси Грэм, признанный в России террористом и экстремистом. Об этом заявил спецпредставитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Закон Грэма предусматривал введение стопроцентных пошлин в отношении главных покупателей российских энергоресурсов.

Также мы отмечаем приостановление закона Грэма. Этот закон фактически бы помешал любым совместным инвестициям, любым совместным проектам сообщил Дмитриев

По словам Кирилла Дмитриева, приостановка действия этого закона – безусловно важный шаг в российско-американских отношениях.

Это заявление Дмитриев сделал после переговоров российского президента Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом 21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Встреча Путина с Уиткоффом, в которой принял участие Дмитриев, продлилась почти три часа.

Помощник Путина Юрий Ушаков добавил после переговоров, что, по всей видимости, дело идет к завершению конфликта на Украине.