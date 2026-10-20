Медведев: закон Грэма о санкциях можно квалифицировать как акт геноцида

Медведев заявил, что "закон Грэма" о санкциях можно приравнять к геноциду Медведев: закон Грэма о санкциях можно квалифицировать как акт геноцида

Москва20 окт Вести.Американский закон имени покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) является долгосрочным инструментом давления на Москву. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем канале в MAX Медведев отметил, что закон об "адских санкциях" против России представляет собой системный русофобский акт.

Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления) подчеркнул он

По его словам, предусмотренные документом ограничения могут сохраняться на протяжении десятилетий. Политик сравнил документ с поправкой Джексона – Вэника, которая действовала почти 40 лет. Этот закон ограничивал торговлю со странами с нерыночной экономикой, а также введение против них тарифов и сборов.

Ранее, 16 октября, президент США Дональд Трамп подписал указ о бессрочной приостановке ключевых положений закона Грэма. Основанием для заморозки Вашингтон назвал необходимость оценить возможные последствия ограничений для мировой экономики, а также желание сохранить возможность мирных переговоров по украинскому вопросу.