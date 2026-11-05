Медведев: адские санкции против РФ после выборов в США будут итогом торга

Введение адских санкций против РФ после выборов в США будет результатом торга Медведев: адские санкции против РФ после выборов в США будут итогом торга

Москва5 ноя Вести.Введение американских адский санкций в отношении России после прошедших в США выборов станет результатом торга между главой государства Дональдом Трампом и Конгрессом, заявил зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

В своем канале в мессенджере MAX он прокомментировал результаты прошедших выборов в Конгресс и их влияние на две важных для РФ темы - украинский конфликт и санкции. По мнению Медведев, вопрос санкционной политики США в отношении России сложнее, поскольку получившие большинство в Конгрессе демократы заявляли о желании вернуться к более активной поддержке Украины.

Но ведь возвращать придется через закон сгинувшего террориста Грэма, а это усиление Донни. Хотя, конечно, введение "адских санкций" может стать результатом торга – рестрикции в обмен на отказ от импичмента. написал зампред СБ РФ

Ужесточение антироссийских санкций, продолжил Медведев, вызовет новый рост цен на нефть и, кроме того, испортит отношения с Москвой, которые Трамп "заносит в свой актив".

Так что выбор для него будет крайне непрост. Легче пожертвовать каким-нибудь Хегсетом считает он

В октябре Трамп приостановил действия ключевых положений закона умершего Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривающего жесткие ограничения в отношении России, включая высокие пошлины на импорт из РФ и вторичные санкции для покупателей ее нефти. Трамп аргументировал решение о приостановке действия закона Грэма положениями статьи о защите нацинтересов и продолжением дипломатических усилий.