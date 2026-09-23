Москва23 сенВести.Демократы в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс США могут попытаться отменить новый закон о санкциях против России, заявил доцент кафедры всемирных исследований Университета южной Флориды Роб Меллен в интервью РИА Новости.
Если демократы вернут контроль над Конгрессом, вы увидите их попытку отменить этот законприводит РИА Новости слова Меллена
При этом попытка отменить закон не обязательно увенчается успехом, поскольку в поддержку закона выступили порядка 50 демократов, а значит, противникам закона может просто не хватить голосов, считает аналитик.
По его словам, оппозиция в США исторически выигрывает дополнительные места в Конгрессе в ходе промежуточных выборов.
Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить новые санкции против России. Закон дает возможность устанавливать пошлины в размере до 100% на товары из стран, которые продолжают закупать у России энергоресурсы в значительных объемах.
Между тем в Демократической партии США произошел раскол из-за законопроекта об антироссийских санкциях. Тогда перед демократами встал выбор: поддержать помощь Украине или согласиться с передачей администрации президента США Дональда Трампа широких полномочий в торговой политике.