Аналитик Меллен: демократы могут попытаться отменить закон о санкциях против РФ

Аналитик Меллен: демократы попытаются отменить закон о санкциях против России Аналитик Меллен: демократы могут попытаться отменить закон о санкциях против РФ

Москва23 сен Вести.Демократы в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс США могут попытаться отменить новый закон о санкциях против России, заявил доцент кафедры всемирных исследований Университета южной Флориды Роб Меллен в интервью РИА Новости.

Если демократы вернут контроль над Конгрессом, вы увидите их попытку отменить этот закон приводит РИА Новости слова Меллена

При этом попытка отменить закон не обязательно увенчается успехом, поскольку в поддержку закона выступили порядка 50 демократов, а значит, противникам закона может просто не хватить голосов, считает аналитик.

По его словам, оппозиция в США исторически выигрывает дополнительные места в Конгрессе в ходе промежуточных выборов.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, позволяющий вводить новые санкции против России. Закон дает возможность устанавливать пошлины в размере до 100% на товары из стран, которые продолжают закупать у России энергоресурсы в значительных объемах.

Между тем в Демократической партии США произошел раскол из-за законопроекта об антироссийских санкциях. Тогда перед демократами встал выбор: поддержать помощь Украине или согласиться с передачей администрации президента США Дональда Трампа широких полномочий в торговой политике.