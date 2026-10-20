Медведев назвал Россию и США системными врагами Медведев: РФ и США – системные враги, отношения испорчены на десятилетия вперед

Москва20 окт Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в MAX решение главы Белого дома Дональда Трампа не применять ряд антироссийских санкций, ограничений и пошлин.

Медведев напомнил слова американского президента о том, что США активно ведут с Россией переговоры по Украине и поэтому в настоящее время он не собирается вводить против российской стороны санкции, чтобы не подорвать шансы на успех.

Однако закон Грэма является долгосрочным инструментом давления на Москву. По словам Медведева, предусмотренные документом ограничения могут сохраняться на протяжении десятилетий.

Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками отметил политик

Ранее президент США Дональд Трамп своим указом распорядился не применять ряд антироссийских санкций по закону, разработанному при участии Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).