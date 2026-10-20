Медведев указал на мужество Трампа в преддверии выборов в Конгресс США Медведев назвал мужеством решение Трампа отложить "адские санкции" против РФ

Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп продемонстрировал мужество, отказавшись вводить санкции против России в преддверии выборов в американский Конгресс. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем канале в мессенджере MAX он пояснил, что у Трампа есть те, кто критикуют его за промедления с введением санкций, а также те, кто восхищается этим решением.

Конечно, в этом есть известное мужество, особенно в преддверии крайне сложных для республиканцев выборов в Конгресс, русофобского пробандеровского лобби в высшем законодательном органе США и давления со стороны евродегенератов написал Медведев

Ранее Трампа издал указ, в котором распорядился не применять антироссийские санкции, изложенные в законе, разработанном при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Американский президент уточнил, что это отвечает национальным интересам США.