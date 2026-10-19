Трамп заявил, что ужесточит санкции против России, когда сам захочет

Трамп объяснил решение отложить новые санкции против России Трамп заявил, что ужесточит санкции против России, когда сам захочет

Москва19 окт Вести.Санкционное давление на Россию можно ужесточать не одномоментно, а усиливать поэтапно — в момент, когда это сочтет необходимым президент США.

Об этом в соцсети Truth Social сообщил действующий американский лидер Дональд Трамп.

До этого он отвел себе 60 дней для оценки вероятных последствий введения очередных антироссийских ограничений, а также связанных с ними пошлин в отношении других стран, включая влияние на экономику США и глобальные рынки.

Я могу подписать это позже или в тот момент, когда захочу написал американский лидер о соответствующем законе

18 сентября Трамп утвердил одобренный Конгрессом документ, который предусматривает ужесточение санкций против высшего политического и военного руководства России, а также госкомпаний. Инициатива предполагает увеличение пошлин на российские поставки на 500% и на 100% — в отношении государств, которые являются ключевыми покупателями российских энергоносителей.

Вместе с этим закон позволяет администрации президента США отказаться от ограничительных мер, если она решит, что рестрикции не отвечают интересам Соединенных Штатов.

17 октября Белый дом обнародовал документ, согласно которому Трамп распорядился не применять часть ограничений из закона об "адских санкциях" против России и Ирана и не водить пошлины против государств, которые закупают энергоносители у РФ.