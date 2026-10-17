Белый дом: применение санкций против РФ мешало бы усилиям США по Украине

Белый дом разъяснил решение Трампа об отказе от новых санкций против России Белый дом: применение санкций против РФ мешало бы усилиям США по Украине

Москва17 окт Вести.Введение новых американских санкций против России помешало бы усилиям США по урегулированию украинского конфликта, заявила представитель Белого дома Тейлор Роджерс.

Трамп ясно дал понять, что желает завершения украинского конфликта, пояснила Роджерс.

Применение положений о санкциях помешало бы усилиям США по заключению прочного и всеобъемлющего мирного соглашения между Украиной и Россией подчеркнула представитель Белого дома

Трамп отказался от применения ряда предусмотренных новым законом санкций, в том числе от введения пошлины в размере 500% на российские товары.

Закон о санкциях подписан Трампом 19 сентября. Основной особенностью закона являются широкие полномочия президента США в вопросе применения вторичных пошлин.

Так, президент США может теперь вводить санкции, определять сроки действия санкций и размер пошлин, а также предоставлять отдельным странам исключения без предварительного согласования с Конгрессом США.