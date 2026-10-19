В Госдуме объяснили, почему Трамп отменяет санкции против РФ и давит на Киев Депутат Морозов: Трамп понимает выгоду партнерства с РФ и наплевал на Киев с ЕС

Москва19 окт Вести.Президент США Дональд Трамп не поклонник России и принимает те или иные решения, исходя из выгоды для американской политики и бизнеса. Так председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Морозов прокомментировал последние шаги лидера Штатов в интервью ИС "Вести".

Трамп ни разу не поклонник России. Трамп ни разу не тот человек, который хочет какого-то блага моей стране. Трамп — это человек, у которого в голове работает мощнейший компьютер, который определяет, что выгодно ему как политику, ему как бизнесмену, и Америке как стране, а что невыгодно. И он всякое решение проверяет вот именно так заявил Морозов

Парламентарий уверен, что Трамп прекрасно понимает перспективы сотрудничества с Россией.

Трамп прекрасно осведомлен о том, что дает ему потенциальное экономическое партнерство с Россией, если представить себе, что все это закончится на удобных для [президента РФ Владимира] Путина, ну и Трампа условиях. Он прекрасно понимает эти колоссальные перспективы. Поэтому он поступает абсолютно логично и прагматично, наплевав и на судьбу [главы киевского режима Владимира] Зеленского, и на судьбу Европы добавил депутат

Ранее Дональд Трамп заявил, что санкционное давление на Россию можно ужесточать не одномоментно, а усиливать поэтапно — в момент, когда он сочтет это необходимым. Поэтому американский лидер отвел себе 60 дней для оценки вероятных последствий введения очередных антироссийских ограничений, а также связанных с ними пошлин в отношении других стран, включая влияние на экономику США и глобальные рынки.