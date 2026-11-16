Депутат Морозов о позиции Трампа по РФ: "ничего пророссийского там нет" Депутат Морозов об отношении Трампа к РФ: "ничего пророссийского там нет"

Москва16 ноя Вести.В позиции президента США Дональда Трампа нет ничего "пророссийского", а мотивация его соратников Уиткоффа и Кушнера продиктована исключительно прагматичными соображениями. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы РФ по контролю, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Морозов.

Он отметил, что на сегодняшний день у американского лидера четко видны "сплошные политические поражения и пощечины"

Знаете, вот эта дихотомия, которую я вижу в оценках: Трамп наш или наш?... Она выглядит очень комично. Ну, не может быть Трамп по определению нашим, что это вообще за рассуждение, искать в позиции Трампа какую-то скрытую мотивацию. Мне кажется, позиция Трампа и, по крайней мере, его ближайших партнеров Кушнера (Джаред Кушнер спецпосланник президента США – прим. ред.), Уиткоффa (Стив Уиткофф спецпосланник президента США – прим. ред.) продиктована абсолютно прагматичными соображениями, не более того. Ничего там пророссийского нет прокомментировал депутат

Просто сегодня у Трампа по всем азимутам сплошные политические поражения и пощечины. Ну нет ни одного, так сказать, сегмента его и внутренней, и внешнеполитической деятельности, где бы он ни пережил очередное поражение. Это и Иран, это и выборы в Конгресс, это и его бездарная тарифная политика, это и напряжение внутри республиканской партии, и явные какие-то проблемы, которые возникают внутри его команды. Я имею в виду, в данном случае вице-президента. Ну и так далее, и так далее. Трампу нужен хоть какой-то успех... Ему кажется, что он его видит в том числе вот на вот этом треке. Он полагает, что можно найти какое-то решение, которое он сможет выдать, в том числе, как продукт своей эффективной внешней политики. Поэтому он и ищет этот путь. И в этом смысле он нам попутчик, он наш партнер резюмировал Морозов

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).