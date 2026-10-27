Энергетик Демидов: Трамп не пойдет на конфликт с РФ из-за Арктики ради прибыли

Эксперт считает, что Трамп не станет конфликтовать с РФ из-за Арктики Энергетик Демидов: Трамп не пойдет на конфликт с РФ из-за Арктики ради прибыли

Москва27 окт Вести.Президент США Дональд Трамп не пойдет на конфликт с Россией из-за арктических ресурсов, чтобы не потерять потенциальную прибыль. Об этом заявил эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, американские нефтегазовые компании могут стать участниками новых совместных проектов с РФ.

Конфликт России с США за арктические ресурсы мы исключаем. По крайней мере, с действующей администрацией. Они понимают, что этот бизнес приносит много денег считает Владимир Демидов

Эксперт подчеркнул, что не стоит надеяться на превращение американцев в союзников России и на урегулирование всех противоречий. Политическая напряженность сохранится еще на долго.

Сегодня на саммите Форума стран-экспортеров газа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике.