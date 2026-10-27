Москва27 октВести.Президент США Дональд Трамп не пойдет на конфликт с Россией из-за арктических ресурсов, чтобы не потерять потенциальную прибыль. Об этом заявил эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
По его словам, которые приводит NEWS.RU, американские нефтегазовые компании могут стать участниками новых совместных проектов с РФ.
Конфликт России с США за арктические ресурсы мы исключаем. По крайней мере, с действующей администрацией. Они понимают, что этот бизнес приносит много денегсчитает Владимир Демидов
Эксперт подчеркнул, что не стоит надеяться на превращение американцев в союзников России и на урегулирование всех противоречий. Политическая напряженность сохранится еще на долго.
Сегодня на саммите Форума стран-экспортеров газа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике.