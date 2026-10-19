Москва19 окт Вести.Президент США Дональд Трамп может вернуться к давлению на РФ, и нужно быть к этому готовыми. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Константин Симонов.

Эксперт отметил, что с помощью дизельной сделки РФ подыграла Трампу и теперь извлекает из этого политические дивиденды в виде охлаждения США к Европе и Украине. Однако эксперт считает, что это "временная история", и призывает не удивляться, если американский лидер вновь начнет давить на Россию.

Как вы знаете, я всегда призываю аккуратно относиться к Трампу, но в моменте, да, мы ему подыграли, мы оказали ему услугу, и, собственно, извлекаем из этого дивиденды. Трамп отказался от введения новых тарифов на крупнейших покупателей российских углеводородов. Я прекрасно понимаю, что это временная история. [Госсекретарь США] Марко Рубио оценил это в 60 дней, эту передышку, но тем не менее, она есть. Вернется Трамп к давлению на Россию? Возможно. Надо просто к этому быть готовыми. Я всегда предлагал формулу: "На Трампа надейся, сам не плошай". То есть, когда он опять будет использовать инструменты давления на нашу экономику, не нужно этому удивляться. Это вполне может быть, мы конкуренты на том же энергетическом рынке заявил Симонов

Ранее Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп намерен в течение 60 дней проанализировать, как новые санкции и пошлины против России отразятся на мировой экономике, в том числе на самих США, а также на процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.