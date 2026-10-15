Москва15 окт Вести.Американскому президенту Дональду Трампу удается вернуть популярность среди избирателей, в том числе благодаря заключенной с Россией дизельной сделке. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

По его мнению, оппоненты Трампа будут всячески пытаться подорвать договоренности по дизелю в преддверии выборов в Конгресс.

Конечно, они будут стараться это сделать. Мы же должны помнить, что Трамп, хотя и является республиканцем, очень много к нему было вопросов и в самой Республиканской партии. Даже когда принимался "адский закон" покойного сенатора Линдси Грэма. Многие республиканцы поддерживают этот закон, но он пока не работает, и надеемся, что работать не будет. Закон законом, а экономические интересы страны всегда важнее, чем политические интересы отдельных группировок. Надо надеяться на то, что американцам удастся переломить эту негативную тенденцию. И мне кажется, Трамп сейчас опять возвращает популярность среди своих избирателей сказал Джабаров

Ранее представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что у дизельной сделки России и США есть противники, в том числе из Европы, которые пытаются сорвать соглашение.