Москва15 окт Вести.Сделка с США о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки - блестящая работа дипломатии РФ. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров в интервью ИС "Вести".

По его словам, Соединенные Штаты и Россия должны продолжать работать в интересах двух стран.

Я считаю, это блестящий успех российской дипломатии - подготовка этой сделки, этих переговоров. И самое главное - огромный успех нашего лидера, потому что мы знаем, как уважительно всегда наш президент [Владимир Путин] относился к [Дональду] Трампу. Всегда сдержан, никогда не допускал никаких отклонений от нормального общения. К сожалению, [глава киевского режима Владимир] Зеленский этого не понял и показал себя абсолютно никчемным политиком, мнение которого сейчас, мягко говоря, мало кого волнует отметил Джабаров

Ранее представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что у дизельной сделки России и США есть противники, в том числе из Европы, которые пытаются сорвать соглашение.