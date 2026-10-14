Москва14 октВести.У дизельной сделки России и США есть противники, в том числе из Европы. Об этом заявил представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью ИС "Вести".
Противники сделки по дизелю, в том числе из Европы, забывают о том, что Европа сама закупила, как Александр Валентинович [Новак] сказал 320 млрд российских энергоносителей. Они пытаются спорить с этой цифрой, но у него цифра правильная. Очень много противников пытаются сорвать сделку СШАсказал он
При этом, подчеркнул Дмитриев, договоренности по дизелю выгодны как глобальному рынку, так и странам-участницам сделки.
Мы видим, что эта сделка выгодна и для глобальных рынков, и для России, и для Соединенных Штатов Америкиподчеркнул он